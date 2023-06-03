السبت 03 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت

الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الفراخ والبيض، اليوم السبت 3 يونيو 2023، استقرارا في بورصة الدواجن، بعدما استمرت معدلات الاستقرار التي حققتها أسعار الفراخ والبيض خلال الأسبوع الماضي 

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أسعار الفراخ اليوم الاثنين

 

ويأتى ذلك تزامنا مع انخفاض أسعار الأعلاف أمام منتجى الدواجن، حيث شهدت أسعار كرتونة البيض “الأبيض والأحمر”، استقرارا ملحوظا حيث تستقر كرتونة البيض البلدى فوق حاجز 100 جنيه.

 

أسعار الفراخ اليوم 3 يونيه 2023:

 

يتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 64 و63 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 70 و75 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 90 و95 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو الأمهات البيضاء ما بين 57 و58 جنيها.

 

أسعار الكتاكيت اليوم 3 يونيه 2023:

 

بلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم ما بين 9 و8 جنيهات.

 

يتراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 12 و11 جنيها.

 

يتراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 7.50 و8 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم 3 يونيه 2023:

 

يتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 17.25 و18.50 جنيه.

 

يتراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 25.50 و26.75 جنيه.

 

يتراوح سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 32.50 و32.75 جنيه.

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي ما بين 74 و75 جنيها.

 

يتراوح سعر كيلو البط المسكوفى ما بين 99 و100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البط المولارد ما بين 84 و85 جنيها.

أسعار البيض اليوم 3 يونيه 2023:

الفراخ، أسعار الفراخ، البيض - صورة أرشيفية

يتراوح سعر كرتونة بيض أحمر ما بين 94 و95 جنيها.

يتراوح سعر كرتونة بيض أبيض ما بين 94 و95 جنيها.

يتراوح سعر كرتونة البيض البلدى ما بين 116 و117 جنيها.

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