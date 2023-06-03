مدرب الوداد: كولر مجنون ولا نخاف من الأهلي

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد المغربي على أن مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر مجنونًا، بعد التصريحات التي قالها بأن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين سيكون سهلًا للمارد الأحمر.



وأوضح المدرب البلجيكي أن فريقه لم يباشر استعدادته للنهائي خلال الفترة الحالية، بعد وصول البعثة خلال اليومين الماضيين، بعدما لعب وداد الأمة في مسابقة الدوري المصري قبل ثلاثة أيام من خوض مواجهة النهائي الإفريقي أمام الأهلي.

وأكد فاندنبروك على أن الاستعدادات لنهائي دوري أبطال إفريقيا ستبدأ اليوم، وذلك من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة المارد الأحمر المصري غدًا.

وأشار مدرب الوداد في تصريحاته خلال تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي إلى أن الجميع ينظر للاهلي على أنه فريق كبير في إفريقيا من حيث الميزانية ولم يفوت سوى نهائي واحد خلال الخمسة نهائيات الماضية، لذلك هو الأكبر من حيث الألقاب.

وشدد على أن الضغط دائمًا ما يكون موجود خلال هذه المباريات، لكن الفريق سيلعب والدعم الجماهيري سيكون موجود.

تصريحات مدرب الوداد:

تحدث فاندنبروك، حيث قال: "حتى هذه اللحظة لم نُباشر استعدادتنا لمواجهة النهائي أمام الأهلي بسبب وصولنا خلال ىالفترة الحالية القاهرة، لقد لعبنا في الدوري المغربي قبل ثلاثة أيام والتحضيرات للنهائي ستبدأ اليوم".

وتابع مدرب الوداد تصريحاته: "الجميع ينظر للأهلي على أنه فريق كبير في القارة من حيث الصورة والميزانية وكل شيء، كما أنه لم يفوت إلا نهائي واحد خلال الخمسة سنوات الأخيرة، لذلك هو الأكبر من حيث الألقاب والبطولات".

وأكمل: "مدرب الأهلي قال بإن نهائي دوري الأبطال هذا سيكون سهلاً، وأعتقد أنه مجنون، فكل نهائي يكون صعبًا أمام أي منافس والمباراة لن تكون سهلة بالنسبة للطرفين".

واستمر مدرب الوداد في تصريحاته: "لاعبو وداد الأمة خاضوا عدد من النهائيات خلال السنوات الأخيرة".

وتابع:" بالإضافة إلى ذلك أن اللاعبين يملكون الخبرة للتعامل مع الأجواء والوقت والتأقلم، وبالنسبة لي هذا هو الأهم كون المباراة ستلعب على جزيئات بسيطة وعلى مهارات اللاعبين الفردية".

وأردف: "بالنسبة للضغط فدائمًا موجود عندما نتحدث عن نهائي، لكننا نحاول الاسترخاء وخلق أجواء مرحة ومواصلة العمل في نفس الوقت".

وأتم تصريحاته: "لا نحتاج لتوجيه الدعوة للجماهير، فدائمًا خلفنا ويدفعون الفريق نحو الفوز خلال الفترات الماضية، كما فعلوا في آخر لقاء، لذلك أطالبهم بأن يظلوا بجانبنا حتى وإن لم نحقق نتيجة إيجابية في الذهاب، فالأمور ستكون بين أيدينا في الإياب".