غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأزهرية بالإسكندرية

تنطلق، غداً السبت،مارثوان امتحانات الشهادة الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023م، فى الاسكندرية، ويؤدى طلاب القسم العلمي امتحاناتهم فى مادتى الفقه والحديث، حيث تنتهى امتحانات الشعبة العلمية يوم 12 يوليو المقبل.

فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهى يوم 9 يوليو المقبل.

وترأس الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، اجتماعاً تنظيمياً ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية؛ للتأكيد على التعليمات الخاصة بالامتحانات، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على التعقيم والتطهير المستمر للجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.

وقال الشيخ خميس محمد، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية، أن الامتحانات تجرى بـ10 لجان امتحانية موزعة على محافظة الإسكندرية.