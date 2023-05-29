توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في الرياضيات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة الرياضيات لطلاب الشعبة الهندسية للعام الدراسي 2022-2023.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

وتضم امتحانات الثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، كما تضم أسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.



توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في الرياضيات

ويبلغ مجموع درجات مادة الرياضيات البحتة 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة.

وتنقسم الدرجات على 30 درجة لمادة الجبر والهندسة فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها أربع درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وتبلغ مجموع درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة تشتمل على عدد سؤالين مقاليين مخصص لها أربع درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية فيبلغ مجموع درجاتها 60 درجة، توزع على 30 درجة لمادة الإستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها أربع درجات والموضوعية 18 سؤالًا مخصصًا لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وتبلغ درجات مادة الديناميكا 30 درجة تشتمل على سؤالين مقاليين مخصص لها أربع درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وتنظم ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة الرياضيات ليشتمل الجزء الأول على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وترتب الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) بنفس الأرقام، ولا يتم تبديلها في مختلف النماذج.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة، وتشديد إجراءات مقاومة الغش.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلموها خلال انعقاد اللجان.

وتضم امتحانات الثانوية العامة مختلف المستويات العقلية لقياس نواتج التعلم الحقيقية، وتوزّع على: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وطرحت وزارة التربية والتعليم نموذجًا استرشاديًا تدريبيًا في امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب، مطابق لمواصفات امتحان نهاية العام الدراسي.