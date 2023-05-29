حملات مكثفة لرفع المخلفات بشوارع دشنا فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبد الراضي والحسيني صبري اليوم الاثنين، حملة نظافة ورفع للمخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

حيث أستهدفت حملة اليوم طريق مصر اسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد، وشارع المركز، وشوارع منطقة العزازية وصفارة ونجع الخولى والصعايدة والمداخل والحوارى الضيقة، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.