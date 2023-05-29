تعليم جنوب سيناء: "لا شكاوي من امتحانات الدبلومات الفنية"

ترأس محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، غرفة عمليات المديرية لمتابعة أعمال سير الامتحان وذلك بديوان المديرية بمدينة طور سيناء.

ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ولليوم الثالث من أيام الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلوم الثانوي الفني (صناعي وزراعي وتجاري وفندقي) على مستوى المحافظة.

اطمأن وكيل الوزارة منذ ساعات الصباح الأولى من وصول الأسئلة للجان الامتحانية، بالـ 13 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وجددَّ وكيل الوزارة لمديري الإدارات لرؤساء اللجان الالتزام بعدم السماح بحيازة الهاتف المحمول البتة داخل اللجان إلا لرئيس اللجنة فقط.

مؤكدًا ختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة وفق التعليمات، مع الالتزام بالضوابط والقواعد الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

أن اليوم جرى عقد الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بمواد "رياضيات عامة" فترة أولى و"تطبيقات تكنولوجية" فترة ثانية للتعليم الفني الصناعي، ومادة "آفات زراعية" للتعليم الفني الزراعي، و"لغة فرنسية" و"حاسب آلي تحريري" للتعليم التجاري والفندقي بإجمالي عدد الطلاب المستهدفين بالمحافظة 1188 طالبًا وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية، وهي (3) لجان بإدارة طور سيناء، هي: مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطورسيناء ومدرسة التجارة (بنين).

لجنة وادي مندر بإدارة شرم الشيخ ولجنة دهب الثانوية الصناعية بإدارة دهب وملحق بها مدرسة دهب الفندقية ولجنة نويبع الثانوية الصناعية وملحق بها مدرسة نويبع الزراعية، ولجنة مدرسة النقب بمدينة طابا ملحق بها ثانوي تجاري، و(لجنة أبورديس الثانوية الصناعية ملحق بها تجارة أبورديس، ولجنة مدرسة السلام الابتدائية وملحق بها لجنة الطرفة التجارية والثانوي الزراعي بوادي الراحة،و لجنة أبوزنيمة الصناعية بإدارة أبوزنيمة ولجنة مدرسة رأس سدر الصناعية وملحق بها مدرسة التجارة، ولجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية ولجنة مدرسة السادات وملحق بها الثانوي التجاري، جدارات بها إضافة لعدد ٢ مركزين رئيسين بمدينة طور سيناء وأبوزنيمة يتبعهما ٩ مراكز فرعية.

بدأت الامتحانات التحريرية يوم السبت 27 مايو 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 8 / 6 / 2023 حسب الجدول المعلن والتخصص.