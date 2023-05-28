تطوير المناهج الدراسية وفق معايير الذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعادة النظر في المناهج الدراسية بشكل يواكب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال حضور وزير التربية والتعليم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة الوادى الجديد بشأن لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي.

وحضر التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

تطوير المناهج الدراسية

أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الدراسية وفقًا لنظام التعليم الجديد وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الجيل الحالي هو جيل رقمي؛ لذلك اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمي في التعليم وإعادة النظر في المناهج الدراسية.

ونوه وزير التربية والتعليم بمراعاة نواتج التعلم ومواصفات الخريجين في ظل التحول الرقمي ولتواكب التطور العالمي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعايير العالمية تتطلب مشاركة المعلم والمتعلم في إعداد المواد التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن ذلك يقود المعلم العملية التعليمية، وكل ذلك يتم في مبنى مدرسي ذكي مرن متعدد الأغراض.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تماشيًا مع تطوير المناهج الدراسية فإن الوزارة ركزت على تقييم الطلاب عن طريق قياس نواتج التعلم والمفاهيم الكبرى التي ترتكز على المهارات الحياتية.

وقدم وزير التربية والتعليم الشكر لوزير الاتصالات على التعاون الهام بين الوزارتين والذي أصبح ضرورة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التربية والتعليم التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية we، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام بتطوير التعليم، والتوصية بإنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية WE

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية WE يرجع إلى الاحتياج لخريجين مواكبين لمتطلبات السوق المحلي والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود 52 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية متخصصة في مختلف المجالات في مصر حتى الآن.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن بعض الدول الكبرى تطلب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرًا لما يمتلكونه من مهارات.

وشهد الوزيران والمحافظ عرضًا تقديميًا عن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية WE قدمته نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، وعرضًا تقديميًا عن البوابة الجغرافية، والتى قدمتها شركة إيزرى.

