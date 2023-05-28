فقرات فنية بلغة الإشارة في مدرسة الأمل

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من الفقرات الفنية بلغة الإشارة في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

جاء ذلك خلال تفقده مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، أثناء زيارة لمحافظة الوادى الجديد.

وكان تفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع على هامش زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الوادي الجديد لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية.

وتابع وزير التربية والتعليم استعدادات محافظة الوادى الجديد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 واطمأن على تنفيذ توجيهاته.

وقام وزيرا التربية والتعليم والاتصالات والمحافظ بتشجيع طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، مشيدين بأدائهم وموهبتهم.

تفقد مدرسة الأمل للصم

مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

وتفقد الوزيران والمحافظ فصول مدرسة الأمل للصم، للوقوف على مدى الرعاية والدعم التى تقدمه المدرسة للطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة.

ووجه وزير التربية والتعليم بنشر لوحات استرشادية في جميع مدارس المحافظة بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تعليق لوحات استرشادية تستهدف رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

وكشف وزير التربية والتعليم عن تطوير في المناهج الدراسية للطلاب بشكل يواكب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ورافق وزير التربية والتعليم خلال الجولة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وافتتح وزير التربية والتعليم خلال الزيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الوادي الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية WE نظرا لاحتياج السوق لخريجين مواكبين لمتطلبات السوق المحلي والعالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.