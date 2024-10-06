المركزي للمبيدات يشارك في ورشة عمل بعنوان المبيدات والصادرات الزراعية

شارك المعمل المركزي للمبيدات، في ورشة عمل بعنوان "المبيدات والصادرات الزراعية"، التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بجامعة المنصورة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي هذا السياق قالت الدكتورة هالة ابو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل نظمتها الجنة مبيدات الآفات بالتعاون مع كليات الزراعة في الجامعات المصرية، حيث تم تنظيم ورش عمل في جامعتي القاهرة والأزهر. تهدف الورشة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، التي تمثل حوالي 20% من إجمالي صادرات مصر.

وقد حضر الورشة عدد كبير من العلماء والأساتذة من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب ممثلين من مركز البحوث الزراعية والأمانة الفنية للجنة مبيدات الآفات الزراعية. و بحضور الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالإضافة إلى نائب رئيس جامعة المنصورة وعدد من رؤساء الأقسام وأساتذة كلية الزراعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة ابو يوسف مدير المركزي للمبيدات إن الورشة تناولت عدة محاور هامة تتعلق بتأثير متبقيات المبيدات على قبول أو رفض الصادرات الزراعية.

وأوضح المتحدثون ضرورة التزام المصدرين بالتوصيات الفنية الصادرة عن اللجنة، والتي تتضمنها "التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية"، وهو كتاب دوري تصدره اللجنة سنويًا.

وقد ألقت الدكتورة هالة أبو يوسف محاضرة شاملة خلال الورشة، تناولت فيها دور المعمل المركزي للمبيدات في تحقيق إشراف الدولة على تداول المبيدات وضمان سلامة الصادرات الزراعية المصرية. وأوضحت أن المعمل يقوم بسلسلة من الاختبارات تشمل المواصفات الطبيعية والكيميائية وجودة العبوات، إلى جانب دراسات السمية الحادة والبيئية.

كما يقوم المعمل بسحب عينات من الموانئ المصرية للتحقق من مطابقة المبيدات المستوردة للمواصفات الدولية، ويُصدر شهادات التحليل التي تمثل جواز مرور للمبيدات للتداول.

كما ألقت أبو يوسف الضوء على دور المعمل في ضبط الأسواق لمواجهة ظاهرة غش المبيدات وتهريبها،

كما يقوم المعمل بدور بارز في تقدير متبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية المخصصة للتصدير، وتطرق الحديث أيضًا إلى مشروعين هامين يشارك فيهما المعمل بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وتحت إشراف لجنة مبيدات الافات الزراعية يهدفان إلى تقصي متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية وفي المزارع عند الحصاد.

في ختام الورشة، اكدت الدكتورة هالة على أهمية استمرار مشاركة المعمل في ورش العمل المقبلة وتنظيم فعاليات علمية وتدريبية وضمان جودة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على صحة المواطنين.