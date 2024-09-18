الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الديهي يطالب ببيع 280 شركة حكومية: تحقق خسائر مهولة سنويا

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وثيقة مليكة الدولة نصت على إلغاء إدراج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة، مشيرًا إلى ضرورة وجود موازنة واحدة لإعطاء صورة حقيقية عن موازنة الدولة. 


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن 54% من الشركات المملوكة للدولة تحقق أرباحًا، و42% من الشركات تحقق خسائر من إجمالي 709 شركة، معقبًا: "خسائر الشركات المملوكة للدولة ناتجة من سوء الإدارة".

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ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 280 شركة تحقق خسائر بشكل سنوي، متابعًا: "هناك ضرورة لبيع أو خصخصة هذه الشركات، بدلاً من الصمت على خسائر هذه الشركات، هذا شيء غير مقبول ولا يرضي أحد".


تفجير أجهزة "البيجر" لحزب الله
 

وفي سياق آخر، علق على تورط دولة الاحتلال في تفجير الأجهزة اللاسلكية لحزب الله "البيجر"،  مما أسفر عن إصابة الآلاف من أعضاء الحزب. 


وقال إن حزب الله جمل دولة الاحتلال المسؤولية، وتوعد بالقصاص، معقبًا: "ما يجري الآن في المنطقة هو ما حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا، وما جرى من إسرائيل يمثل قفزة في مستنقع الهلاك والدماء والحرب المتواصلة بدون أي رؤية لنهاية هذه الحرب".


وأضاف أن دولة الاحتلال تقطع حبال الأمل التي كانت ممدودة عبر حبال الامريكان وعبر الدول التي كانت تحاول أن تنزع فتيل هذه الازمة، معقبًا: "الوضع أصبح مأساويًا في منطقة بائسة مملوئة بالصراعات والحروب".

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