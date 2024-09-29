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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

تعليم الفيوم يحصد مركز ثالث جمهورية فى مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين

تهنئة وكيل الوزارة
تهنئة وكيل الوزارة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم “مركز تنمية القدرات للتربية الفنية بإدارة شرق الفيوم التعليمية”، فى مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية، وحصدت  مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

  • في مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم، فاز مركز تنمية القدرات والمبدعين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.
  • في مسابقة التعبير الفني والتصميم الفني، فاز مركز تنمية القدرات والمبدعين بشرق الفيوم بالمركز الثامنعلى مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة لفريق العمل المشرف على مركز تنمية القدرات والمبدعين بشرق الفيوم وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

 

جولة في مدارس طامية…

 

ومن جهة أخرى تابعت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اليوم عدد من المدارس في إدارة طاميه التعليمية,  واطمأنت على انتظام العملية التعليمية فى المدارس وشددت على الالتزام والانضباط وحل اى مشكلة تواجه الطلاب والمدرسين

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الجريدة الورقية