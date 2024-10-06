النعماني يتفقد مستشفي سوهاج الجامعي للوقوف على مستوى الخدمات العلاجية

قام الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بجولة بالمستشفى الجامعي بالمقر القديم، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، اللواء طارق حافظ مدير عام إدارة الأمن الجامعي، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وأشار الدكتور حسان النعماني، إلى أن الإقبال الكبير من المرضي علي مستشفيات سوهاج الجامعية من مختلف محافظات الصعيد دليل على أهمية دورها ومدى ثقة المرضى بها وبالخدمات العلاجية التي تقدمها، ودورها البارز والمهنى فى اجراء الجراحات المُعقدة فى التخصصات الطبية الدقيقة، الأمر الذي جعل نسبة الإشغال فى معظمها تتعدى 100%، الي جانب دورها في تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة لعلاج المرضي، والمتمثلة فى 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سى، إنهاء قوائم الانتظار، صحة المرأة وغيرها، بجانب الاشتراك والمساهمة بدور فعال وكبير فى مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية للمراكز والقرى الاولي بالرعاية، وتقديم الخدمة العلاجية للاهالي علي اعلي مستوى من الجودة.

وأكد النعماني، أن الجامعة في طريقها لتنفيذ مشروع المدينة الطبية بانشاء عدد من المستشفيات الجامعية، بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تقام علي مساحة ١٧ فدان، لتكون بمثابة مجمع طبي متكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي من أهالي الصعيد،التي تشمل العديد من المستشفيات بكافة التخصصات، مثل مستشفي الحروق ومستشفي الجراحات العامة وغيرها، وذلك في اطار الإهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، من خلال الاستثمارات المُستمرة التي تُعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية .

وقال الدكتور مجدي القاضي، إن الجولة شملت المرور على العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، كما التقى رئيس الجامعة مع إدارة المستشفى، والأطقم الطبية، والتمريض، حيث قام بمراجعة الأقسام المختلفة والعيادات، للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض، مشدداً على أهمية حسن التعامل مع المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.

وحرص النعماني، على الإستماع مباشرة إلى المرضى، للتعرف على احتياجاتهم الصحية، ومدي التزام الفريق الطبي برعايتهم وتلبية احتياجاتهم، و جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.