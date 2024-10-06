الغرفة التجارية بالفيوم تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

تقدم مجلس إدارة غرفة الفيوم التجارية برئاسة المحاسب مجدي طه جاب الله بالتهنئة إلى الرئيس والقائد الاعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسى و الشعب المصرى والقوات المسلحة بذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة.



وهنأ مجلس غرفة الفيوم نيابة عن جميع منتسبى تجار وصناع الغرفة بمحافظة الفيوم ،الى أبطال القوات المسلحة والشعب المصري الحبيب بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

تاريخ مجيد..



و أضاف جاب الله أن حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣ أكدت أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الحامى والحصن الواقي للشعب المصري من أي تهديد يهدد أمنه وشرفه وكرامته، الحرب التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين.



وأكد مجلس إدارة غرفة الفيوم التجارية على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل. حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعباً إلى سبل التقدم والرخاء.



وأضاف: “نسأل المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق”.