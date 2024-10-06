لأول مرة.. الأقصر تستضيف مؤتمر منظمة ATOI الدولية المتخصص في السياحة الزراعية

تضم 65 من أصحاب الشركات من 40 دولة

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات مؤتمر منظمة ATOI الدولية والتي عقدت مؤتمرها السنوي في مدينة الأقصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وذلك بحضور محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، والمنظمة تضم 65 صاحب شركة سياحة متخصصة في السياحة الزراعية ينتمون إلى 40 دولة مختلفة على مستوى العالم.

وأشاد نائب محافظ الأقصر بتنظيم المؤتمر، ونقل تحيات المحافظ للسادة الحضور وترحيبه بوجودهم في المدينة السياحية متمنيا لهم طيب الاقامة، والخروج بتوصيات من شأنها تنشيط السياحة الزراعية وأن يكون لمحافظة الأقصر نصيبا منها خلال الأعوام القادمة.

وأوضح محمد عثمان أنه تقرر عقد المؤتمر في مدينة الأقصر لما تمتاز به من مقومات سياحية، وقام المشاركون بزيارة العديد من مزارع المانجو والموز وقصب السكر، كما قاموا بزيارة المناطق الأثرية في البرين الشرقي والغربي، لافتا إلى أنه لأول مرة تدخل مصر هذا النوع من السياحة وهي السياحة الزراعية.

وأشار "عثمان" إلى أن الاحتفالية تمت بالتعاون بين لجنة تسويق السياحة الثقافية وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وعلى هامش الاحتفالية قام رئيس لجنة السياحة الثقافية بتكريم السيدة لينا اولوفسون رئيس المنظمة الدولية للسياحة الزراعية.