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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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نصر أكتوبر.. ذكاء السادات كلف إسرائيل قبل الحرب 1.6 مليار دولار في السنة

الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

كشف اللواء محمد الغباري، المحلل العسكري والإستراتيجي، أنه كان يتدرب خلال دراسته في الكلية الحربية على المشروع الإستراتيجي وحرب أكتوبر.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيادي في حلف الناتو أخبره بأن ما حدث في حرب أكتوبر معجزة.

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وقال الغباري: أن الجنرال في الناتو أخبره أنهم يقدسون العمل الجماعي وتساءل كيف تمكن المصريون من اقتحام قناة السويس وخط بارليف وعبور 180 ألف مقاتل بمعداتهم.
وأضاف: أن الخسائر في صفوف القوات المصرية خلال حرب أكتوبر كانت 1 %، وكان متوقع وصولها إلى 60 % لو أن إسرائيل قامت بالتعبئة ولكنها لم تفعل بسبب خطة الخداع الإستراتيجي التي نفذتها القوات المصرية وخدعت كل أجهزة المخابرات العالمية.
وأشار إلى أن مصر كانت تنفذ مشروع إستراتيجي مرتين في العام وكل مرة تقوم به، تقابله إسرائيل بالتعبئة ومع تكراره رأوا في تل أبيب أن السادات يضحك بالمشروع الإستراتيجي على المصريين ولذلك توقفت التعبئة الإسرائيلية لأنها تكلفهم نحو 800 مليون دولار.

ولفت اللواء محمد الغباري، المحلل العسكري والإستراتيجي، إلى أن المخابرات الإسرائيلية كانت لا تتوقع دخول مصر الحرب بحجة أنها لا تملك أسلحة هجومية.
وأوضح أنه من ضمن خطة الخداع الإستراتيجي، فتح مصر الإجازات وقيام بعض القادة بإجراء العمرة في الوقت الذي استقبلت فيه مصر وزير دفاع رومانيا وكانت على وشك استضافة أميرة بريطانية وهو ما طمأن تل أبيب بأنه كيف تسمح المخابرات الإنجليزية لأميرة بزيارة مصر لو كانت تستعد للحرب؟!.
واختتم اللواء محمد الغباري، المحلل العسكري والإستراتيجي، أن لجنة أجرانت حاكمت قادة قوات دولة الاحتلال بسبب فشلهم في حرب أكتوبر المجيدة.

 

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