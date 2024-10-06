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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حزب الوفد

شيماء شحاتة: حرب أكتوبر المجيدة عنوان للمجد والفخر لكل مصري ومصرية

شيماء يوسف شحاتة
شيماء يوسف شحاتة

 قدمت شيماء يوسف شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين وسكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد السابق، التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصار السادس من أكتوبر المجيد لعام 1973.

 وقالت " شيماء شحاتة" إن حرب  السادس من أكتوبر المجيدة كانت إنجازًا كبيرًا بكل معانى الكلمة وعنوانًا للمجد والفخر والعزة لكل مصري ومصرية، حيث استطاعت قواتنا المسلحة الباسلة الانتصار فيها على العدو الإسرائيلي وتحطيم أحلامهم في السيطرة على الشرق الأوسط، في ملحمة عظيمة أذهلت العالم كله، وحفظت للوطن عزته وكرامته، وأعادت أرض سيناء إلى الوطن في يوم مجيد من أيام العسكرية المصرية.

 ومن ناحيتها وجهت نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، التحية إلى جيش مصر العظيم وكل أبطال وشهداء حرب 6 أكتوبر الأبرار لما قاموا به من بطولات وتضحيات وانتصارات عظيمة أثبتت للعالم كله أنه لا تهاون مع أي معتدٍ ولا تفريط في حبة رمل واحدة من أرض مصر.

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