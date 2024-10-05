عاجل
جيش الاحتلال يوسع ضرباته بالضاحية الجنوبية في لبنان ويأمر السكان بالإخلاء
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال: استهدفنا مركز تابع للأونروا في جباليا شمال القطاع

افيخاي ادرعي متحدث
افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات حربية شنت قبل قليل، هجوما استهدف عناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية، زاعما أنهم كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة في منطقة استخدم سابقًا كمركز للأونروا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

 

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: وقد استخدم مجمع القيادة والسيطرة من قبل عناصر حماس لتخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل، وقبل الهجوم، اتخذت عدة خطوات لتقليل احتمالية إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، مراقبة جوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.

 

مواد متعلقة

أنباء حول انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن

الاحتلال يشن عدة غارات على منطقة برج البراجنة في لبنان

أيران تغلق مجالها الجوي

خمانئي : لكل شعب الحق في الدفاع عن أرضه بوجه المعتدين

قائد بالحرس الثوري: جاهزون لجميع الاحتمالات ونقف بقوة لكل من يلعب بالنار

الاحتلال يأمر سكان منطقة برج البراجنة في لبنان بإخلاء منازلهم فورا

نتنياهو لـ ماكرون: إسرائيل ستنتصر بك أو بدونك

الجيس اللبناني يحذر من تطبيق إسرائيلي يتجسس على المدنيين ويجندهم

الجريدة الورقية