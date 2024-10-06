تجديد عقد مهام النظافة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن تجديد العقد لمدة عام مع شركة نهضة مصر للعام الثاني على التوالي، وذلك لتولي مهام خدمات أعمال الجمع والكنس والغسيل والنظافة للشوارع الرئيسية لأحياء شبرا شرق - شبرا غرب ومدينة الخصوص مع توفير خدمات نقل المخلفات البلدية الصلبة من المحطات الوسيطة (شبرا شرق والخصوص) إلى المقلب الصحي مع شركة نهضة مصر للخدمات النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص.

جاء هذا الإعلان خلال إجتماعا بديوان عام المحافظة تم خلاله تجديد العقد للشركة حيث أكد المحافظ على أهمية استمرار التعاون مع الشركة التي أثبتت كفاءتها في الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمدينتين، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في الشوارع والأحياء منذ تولي الشركة المسؤولية.



وأوضح المحافظ أن هذا التجديد يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات بلدية متميزة. كما أشاد بجهود العاملين بشركة نهضة مصر، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات.



من جانبه، أعرب حسام امام رئيس مجلس ادارة شركة نهضة مصر عن سعادته بتجديد الثقة من قبل المحافظة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات، والعمل على تطوير منظومة النظافة بشكل مستمر.

وعقب التوقيع تم عمل اجتماع لمناقشة العديد من القضايا الهامة، منها تطوير آليات العمل حيث بحث تطوير الآليات والتقنيات المستخدمة في عمليات النظافة، وزيادة عدد العاملين والمعدات ورفع كفاءة العاملين حيث تم التأكيد على أهمية تدريب وتأهيل العاملين، ورفع وعيهم بأهمية الحفاظ على النظافة والمتابعة المستمرة حيث تم الاتفاق على تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين لمتابعة سير العمل، والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة، ودعوتهم للمشاركة في هذا الجهد.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر على التزام الشركة بتنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل على تحقيق تطلعات المحافظة والمواطنين وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات بلدية متميزة.



وخلال الاجتماع وفي إطار سعي المحافظة إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة التخلص من القمامة، والحد من التكاليف الباهظة التي تتكبدها المحافظة في نقلها والتخلص منها بطرق تقليدية تم مناقشة إمكانية إنشاء مصانع متخصصة في تحويل القمامة إلى طاقة كهربائية، وتقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذا المشروع لتنفيذها بالمحافظة بالتعاون مع شركة نهضة مصر.



جاء ذلك بحضور كلا من الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار مصطفي منير المستشار القانوني للمحافظة وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة وفاطمة الزهراء مدير عام الشئون المالية والادارية والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبه ومن شركة نهضة مصر اللواء شريف لطفي نائب ئيس شركة نهضة مصر والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية والمهندس عز الدين يحيي العضو المنتدب لفرع القاهرة الكبري والمهندسة راندة فضة رئيس قطاعات تكنولوجيا المعلومات وطارق ترك رئيس القطاع المالي وإبراهيم كمال رئيس قطاعات النظافة الحضارية والمهندس عادل السيد رئيس قطاع الشئون الفنية والمهندس هشام رأفت مدير الشئون الميكانيكية وحسام عبد المقصود رئيس قطاع الموارد البشرية ومحمد سعيد رئيس قطاع التعاقدات الخاصة وأحمد غزلان مدير ادارة الشئون الفنية بالمكتب الفني وسعد زغلول نائب رئيس قطاع التعاقدات الخاصة وعمرو بشير مدير إدارة تنمية الأعمال والمشرف العام على العلاقات العامة.