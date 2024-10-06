الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيل تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن الجهاز الفني لفريقي تشيلسي ونوتنجهام فورست عن تشكيلتيهما قبل المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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تشكيل تشيلسي في مواجهة نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

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تشيلسي يواجه نوتينجهام فورست في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي

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ماريسكا : تشيلسي لا يستطيع منافسة أرسنال ومانشيستر سيتي على الألقاب

تشكيلة تشيلسي:

   حارس المرمى: سانشيز
   الدفاع: جوستو، فوفانا، كولويل، كوكوريا
   الوسط: كايسيدو، إنزو
   الهجوم: مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون

سيتولى نيكولاس جاكسون قيادة هجوم البلوز، بدعم من الجناحين نوني مادويكي وجادون سانشو.


تشكيلة نوتنجهام فورست:

   حارس المرمى: سيلس
   الدفاع: موريلو، مورينو، ياتس، ميلينكوفيتش، أينا
   الوسط: أندرسون، وارد براوس
   الهجوم: جيبس وايت، هودسون أودوي، وود

من جهة أخرى، سيلعب كالوم هودسون أودوي نجم نوتنجهام فورست في هذه المباراة كأحد العناصر الأساسية، في مواجهة فريقه القديم.

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