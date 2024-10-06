رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى إنتصارات أكتوبر

تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالتهنئة لجموع الشعب المصرى ومنسوبي جامعة المنصورة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة مؤكدا ان يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣ سيظل أحد أعظم الأيام في تاريخ مصر، حين تمكنت قواتنا المسلحة من تحقيق أعظم انتصار عسكري و استرداد سيناء التي اغتصبت على يد عدو غاشم أراد بها سوءً.

و أضاف رئيس جامعة المنصورة، بهذه المناسبة العظيمة، وبالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن كافة منسوبي جامعة المنصورة، أتوجه بأرق التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والتقدم.

كما توجه رئيس جامعة المنصورة بكل بالتهنئة والتقدير لرجال القوات المسلحة الأبطال، الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وقادة الجيوش والضباط والجنود، متمنيًا لمصرنا الغالية دوام الرقي والرخاء.