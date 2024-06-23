نشرة التوك شو.. قائمة سوداء بوسطاء وسماسرة الحج ومخطط ميليشيات الإخوان

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

كشف الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، تفاصيل إعداد جماعة الإخوان للميليشيات المسلحة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وزير الاتصالات بعهد الإخوان: كانوا يعدون ميلشيات مسلحة (فيديو)

أكد الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إنه في يوم 5 ديسمبر 2013، وتحديدا عقب المليونية الأولى التي نظمت حول قصر الاتحادية، احتجاجا على حكم الإخوان المسلمين، كانت تتواصل القنوات التليفزيونية معه وتسأله حول تعمد الوزارة قطع الإرسال في منطقة الاتحادية بتعليمات من الرئاسة، وكنت أنفي ذلك تماما.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وزير الاتصالات السابق يكشف تفاصيل استقالته من حكومة الإخوان بعد تهديده (فيديو)

كشف الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق في عهد الإخوان، تفاصيل مشاركته في ثورة 30 يونيو، واصفا إيها بأيام الكرامة والمجد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

وزير الاتصالات بعهد الإخوان: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في التاريخ (فيديو)

كشف الدكتور رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي، عن خطوات حلف “الناتو” لتصعيد الأوضاع مع روسيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

هل تستخدم روسيا السلاح النووي؟ 4 حالات (فيديو)

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية، وجود صدع حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي، مضيفًا أن الرؤى متضاربة خاصة بعد إفلاس جيش الاحتلال وعدم قدرته على تحقيق أهدافه في الحرب على غزة ما جعل المتحدث بأسم جيش الاحتلال نفسه يقول بأن القضاء على حماس باعتبرها فكرة غير ممكنة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أستاذ عبري يكشف الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي (فيديو)

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق الأكاذيب والتفنن في اختلاق الشائعات طويل جدا، فمنذ نشأته وهو يعتمد على ثقافة التضليل والتدليس لتصفية القضية الفلسطينية وإهدار حقوق الفلسطينيين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أمل الحناوي تكشف أكاذيب الاحتلال لسرقة أرض فلسطين (فيديو)

تتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، نحو بدء المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام، وفق تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية”.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام (فيديو)

أشاد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بإعلان كوبا الانضمام إلى جنوب إفريقيا ومصر فى دعواها ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أستاذ علوم سياسية: على محكمة العدل إصدار قرار ضد الإبادة بغزة (فيديو)

كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات المتخذة بسبب أزمة الحجاج، ضد شركات السياحة المخالفة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الحكومة: سحب تراخيص 16 شركة سياحية وتغريمها لصالح أسر ضحايا الحج (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه لم تتوفر أي خدمات للحجاج غير النظاميين ما تسبب في مشكلة بموسم الحج هذا العام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

علق الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على حالات الوفيات بين الحجاج في موسم 2024، مؤكدًا أن الحج فريضة على القادر المستطيع، وهو ما يعني استطاعة مالية وبدنية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أحد علماء الأزهر: الحج على القادر المستطيع ماليا وبدنيا (فيديو)

كشف الدكتور وائل زعير عضو اتحاد الغرف السياحية، الإجراءات التي جرى اتخاذها بعد سقوط وفيات بين الحجاج بسبب الحج غير النظامي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الغرف السياحية: قائمة سوداء بوسطاء وسماسرة الحج (فيديو)

حالة من الترقب والقلق يعيشها أهالي الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية عقب بدء أولى امتحانات ماراثون الثانوية العامة بامتحان مادة اللغة العربية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

أولياء الأمور "يرافقون" أبناءهم في امتحانات الثانوية العامة رغم حرارة الجو (شاهد)

أعلن حزب الله استهدافه بالأسلحة الصاروخية موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وإصابته إصابة مباشرة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

حزب الله: استهدفنا بالأسلحة الصاروخية موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وإصابته إصابة مباشرة

أدان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الذي أدى لسقوط ضحايا، داعيا لتحقيق مستقل، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

بوريل يدين قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن البيت الأبيض أصبح قلقا بشأن مضمون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

بوليتيكو: البيت الأبيض أصبح قلقا بشأن مضمون خطاب نتنياهو أمام الكونجرس

ذكر إعلام فلسطيني، أن هناك شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق غزة، وفقا لما ذكرته فضائية "ألقاهرة الأغخبارية" في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

فلسطين: شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق غزة

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية للقاهرة الإخبارية: إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية مع توقف الإمدادات الغذائية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الصحة العالمية: الوضع في غزة صعب للغاية مع توقف الإمدادات

أكد الرئيس السابق للموساد تمير باردو: نتنياهو يقودنا إلى كارثة والانتصار الذي يتحدث عنه يعني فقدان مزيد من الجنود، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

الرئيس السابق للموساد: نتنياهو يقودنا إلى كارثة

كشف استطلاع رأي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تفوق رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

بينيت يتفوق على نتنياهو في استطلاع رأي حول الأنسب لرئاسة الحكومة

ذكر إعلام لبناني، أن طيران الاحتلال استهدف سيارة في البقاع الغربي، وفقًا لما ذكرته فضائية "ألقاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

لبنان: طيران الاحتلال يستهدف سيارة في البقاع الغربي

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتعنت أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، فلا محروقات ولا غذاء نفذ إلى القطاع لليوم الثاني على التوالي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط على الرابط

إسرائيل تواصل تعنتها في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة (شاهد)