بوريل يدين قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة

أدان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الذي أدى لسقوط ضحايا، داعيا لتحقيق مستقل، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

منظمة التحرير: الاحتلال الإسرائيلي يخطط من أجل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة





وفي إطار آخر، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف منذ فترة طويلة إلى إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن مخططاته من أجل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة على الأراضي الفلسطينية، سواء الضفة أو غزة والقدس العاصمة، وضمان حق العودة للاجئين.



وقال أبو يوسف في مداخلة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية "إن كل ما يقوم به الاحتلال الآن من مخططات على الأراضي الفلسطينية ليست بعيدة عن مخططاته التي يقوم بتنفيذها منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الآن يتعرض على مدى 260 يوما لحرب إبادة جماعية وتدمير وقتل، أما في الضفة الغربية والقدس فهناك مخططات أخرى، وكل ذلك بهدف ضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.



وأضاف أن هدفنا الرئيسي الآن هو الاستفادة من كل التحركات الجماهيرية والشعبية واعترافات العديد من الدول بدولة فلسطين، والوقوف إلى جانب كفاح ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال والاستعمار وتكثيف اتصالاتنا مع كافة الدول لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى التمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني المتمثلة في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وأوضح أن الشعب الفلسطيني يقاوم ويكافح ويقدم تضحيات كبيرة ليست من الآن، ولكن منذ سنوات طويلة ويواجه المحتل من أجل حقوقه واستقلاله، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وإفشال كل مخططات التهجير، والتي هي من أحد أهداف الحرب الاستراتيجية، سواء في قطاع غزة أو الضفة والقدس، حيث يعد هذا الصمود وقودا لاستمرار المعركة مع الاحتلال.