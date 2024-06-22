أستاذ عبري يكشف الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي (فيديو)

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية، وجود صدع حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي، مضيفًا أن الرؤى متضاربة خاصة بعد إفلاس جيش الاحتلال وعدم قدرته على تحقيق أهدافه في الحرب على غزة ما جعل المتحدث بأسم جيش الاحتلال نفسه يقول بأن القضاء على حماس باعتبرها فكرة غير ممكنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عن قرب”، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، السبت، أن هذا ما يتعارض مع أهداف الحرب بعد 9 أشهر من سفط الدماء وقتل المدنيين، بعد مرور قرابة 260 يومًا.

وأوضح أن في ظل هذا الإفلاس، البعض يقول أن صورة النصر إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، والبعض الأخر يقول القبض على رئيس حركة حماس يحيى السنوار والمقاومة.

تابع: “البعض يرى أن الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو نقل السكان ونزوحهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى وهو ماتفشله مصر”، موضحا أن هناك تخبط حقيقي حذر منه جانتس في الغرف المغلقة باعتباره وزير الدفاع الإسرائلي سابقا واعتباره متحالف مع إزينكوت.

شهداء حرب غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 شخصًا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

استُشهد 38 فلسطينيًا وأصيب العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد قصف الاحتلال اليوم السبت عددا من الأحياء في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بأن جيش الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي: (مخيم الشاطئ، وأحياء التفاح، والشجاعية، والزيتون)، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 .. مشيرا إلى أن 14 مفقودًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال، إضافة إلى 50 إصابة بينهم حالات خطيرة.