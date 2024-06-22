السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لبنان: طيران الاحتلال يستهدف سيارة في البقاع الغربي

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي

ذكر إعلام لبناني، أن طيران الاحتلال استهدف سيارة في البقاع الغربي، وفقًا لما ذكرته فضائية "ألقاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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خبير علاقات دولية يكشف سبب تعمد إسرائيل تدمير قطاع غزة (فيديو)

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 قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مضيفًا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة.

 

 

 وأضاف جوتيريش، في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، إن "خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال".

 

واستكمل: "دعونا نكون واضحين: شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

 

وقال جوتيريش: "أشعر بأنني مضطر اليوم إلى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل إثر انسحاب الجيش الاسرائيلي في العام 2000".

 

وتابع: "تصعيد في التبادل المستمر للقصف. تصعيد في الخطاب العدائي لدى الجانبين كأن حربا شاملة باتت وشيكة".

 

وحذر جوتيريش من أن خطر اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط هو أمر فعلي ويجب تجنبه. اي خطوة غير عقلانية، أي خطأ في الحساب، قد يتسببان بكارثة تتجاوز الحدود الى حد بعيد، (كارثة) لا يمكن بصراحة تصورها.

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