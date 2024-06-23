وزير الاتصالات بعهد الإخوان: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في التاريخ (فيديو)

كشف الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق في عهد الإخوان، تفاصيل مشاركته في ثورة 30 يونيو، واصفا إيها بأيام الكرامة والمجد.

وقال خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، السبت، إن ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف: "قبلت تولي الوزارة مع الإخوان على أمل أن يكون هناك تجديد في الحكم بعد 30 عاما من حكم مبارك، وأن يكون مع المجموعة التي تولت الوزارة، ولكن اكتشفنا أن الحقيبة الوزارية عن طريق الإخوان وخيرت الشاطر والمرشد".

وتابع: "هذه الوزارة كانت بدون صلاحيات في وجود مكتب الإرشاد، وقد قالها الدكتور هشام قنديل في أحد الاجتماعات أن هذه الوزارة وزارة تكنوقراط ليس لها علاقة بالسياسة، وعندما دخلت الوزارة اكتشفت أن قيادة الحكومة وقتئذ تتم من خلال خيرت الشاطر ومرشد الإخوان".

استقالة من حكومة الإخوان

وأشار إلى أنه حين استقال من الوزارة، جاءت له رسالة تحذيرية من قيادات جماعة الإخوان: "طالما مش عايز تكمل معانا.. خليك في حالك".

وأكد: "في الحقيقة كنت أريد أن ابتعد عن أي إزعاج، وأبلغتهم حينها بأن الرسالة وصلت ولن أظهر في أي برامج حوارية ضدهم، وظل الوضع هكذا حتى نصف شهر يونيو 2013، وكنت أكتفي فقط برصد ما يحدث في الشارع المصري".

وأضاف: "في الوقت الذي ظهر محمد مرسي في الاحتفالية الخاصة بدعم سوريا، وحذر أحد الشيوخ التابعين للإخوان حينها من النزول في 30 يونيو، حيث كان الدخول حينها يتم بكارنيه "الحرية والعدالة" فقط، فقد كان الأمر واضحا أمام الجميع، وتواصلت معي جريدة الوطن حينها بشأن إعداد ملف صحفي عن الوزراء الذين استقالوا من حكومة الإخوان، وقررت في ذلك اليوم أن اتحدث لأول مرة عن كافة التفاصيل".

وتابع: "بعد حديثي الصحفي حول إدارة الوزارات دون احترافية في عهد الإخوان، تواصل معي قيادات الإخوان وهددوني بشكل صريح، فكنت أرى أن ثورة 30 يونيو هي إنقاذ لي من ما كانوا سيفعلونه معي، وحين شاركت في الثورة كنت في غاية السعادة بالشعب المصري، وكنت لا أريد مغادرة الميدان إلا بعد زوال حكم الإخوان".

واستكمل: "يوم 3 يوليو 2013، كنت أتابع البيان الشهير حول إقالة مرسي وإنهاء حقبة الإخوان من الإسكندرية، وكنت أشعر بقلق شديد من رد فعل هذه الجماعة الإرهابية بشأن حدوث حرب أهلية".