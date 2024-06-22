أستاذ علوم سياسية: على محكمة العدل إصدار قرار ضد الإبادة بغزة (فيديو)

أشاد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بإعلان كوبا الانضمام إلى جنوب إفريقيا ومصر فى دعواها ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.

وقال خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، مساء اليوم السبت: "اليوم بعد أكثر من 6 أشهر من رفع القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم إبادة جماعية فى محكمة العدل الدولية، وكل ذلك يجب أن يحرك محكمة العدل الدولية لإصدار قرار ضد الإبادة الجماعية".

وأضاف أنه حتى الآن كل ما أصدرته المحكمة من مطالبات عاجلة لوقف الحرب على غزة وكان آخرها وقف الحرب على رفح دون رد إيجابى من قِبل الاحتلال الإسرائيلى وتجاهل كل النداءات الدولية، ويضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط.

وتابع: “نحن نعول أن يصدر قرار قريبًا من محكمة العدل الدولية لاعتبار أن ما يرتكبه الاحتلال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ومطالبته بوقف الحرب بشكل عاجل على قطاع غزة، ونحن ندرك أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة ولا توجد لها أدوات لإلزام الاحتلال، ولكن كل ذلك يأتى فى سياق فضح الاحتلال”.

عدد شهداء حرب غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 شخصًا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

استُشهد 38 فلسطينيًا وأصيب العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد قصف الاحتلال اليوم السبت عددا من الأحياء في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بأن جيش الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي: (مخيم الشاطئ، وأحياء التفاح، والشجاعية، والزيتون)، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 .. مشيرا إلى أن 14 مفقودًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال، إضافة إلى 50 إصابة بينهم حالات خطيرة.