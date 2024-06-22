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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام (فيديو)

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

تتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، نحو بدء المرحلة الثالثة من حرب غزة خلال أيام، وفق تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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أعلن الاحتلال وضع مرحلة ثالثة من الحرب على قطاع غزة، ضمن مخططاته المقبلة للقطاع الذي يشهد دمارا شديدا وقصفا متواصلا على مدار 9 أشهر، تتضمن تخفيف العمليات العسكرية، والتحول إلى أخرى أكثر محدودية.

وأطلق على المرحلة الثالثة اسم المرحلة “ج”، من المقرر أن تبدأ خلال أيام، وذلك عقب انتهاء جيش الاحتلال من عملياته في مدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف إعلان هزيمة الجناح العسكري لحركة حماس وإمكانية توسيع المعركة ضد حزب الله اللبناني على حد زعم الاحتلال.

أما عن تفاصيل المرحلة فقدمت وسائل الإعلام شرحا مفصلا عنها، مبينة أنها ستكون عبارة عن تكتيك مختلف عن عمليات جيش الاحتلال داخل كامل القطاع، وستشكمل تعبئة القوات وتحديد المهام والغارات الجديدة.

كما ستعتمد على المعلومات الاستخباراتية، وبالنسبة لنوع القتال في تلك المرحلة فسيكون عبارة عن غارات دقيقة تستهدف غزة كاملا لكنها ستكون أقل كثافة من على صعيد العمليات البرية، وأكثر تركيزا على أهدافا بعينها.

استمرار الحرب الصهيونية على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 شخصًا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

استُشهد 38 فلسطينيًا وأصيب العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين، بعد قصف الاحتلال اليوم السبت عددا من الأحياء في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، بأن جيش الاحتلال استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة، وهي: (مخيم الشاطئ، وأحياء التفاح، والشجاعية، والزيتون)، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 38 .. مشيرا إلى أن 14 مفقودًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال، إضافة إلى 50 إصابة بينهم حالات خطيرة.

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