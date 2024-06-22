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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الحكومة: سحب تراخيص 16 شركة سياحية وتغريمها لصالح أسر ضحايا الحج (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات المتخذة بسبب أزمة الحجاج، ضد شركات السياحة المخالفة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة"، الذي يعرض على قناة "المحور" اليوم السبت،  أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أعرب في بداية اجتماع اليوم عن خالص تعازيه لأسر ضحايا موسم الحج هذا العام، وأكد على الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الصعب. 

وأوضح أن الاجتماع بصفة عامة جاء بهدف متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

وأشار إلى أنه بعد استعراض الجهود كافة من قبل الجهات المعنية المختلفة تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات، من أهمها، ووفقا للتقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، تم سحب رخص 16 شركة سياحية تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية مع عدم تقديم أي خدمات لهم، وبالتالي، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة وتغريم الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".

الحرارة وراء زيادة ضحايا الحجاج

وقد تزامن موسم الحج هذا العام ١٤٤٥هـ مع ارتفاع حادّ في درجات الحرارة بمكة المكرمة، وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، تنقلوا في المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون وجود أي شركة أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان أو الإعاشة أو التنقلات، مما أدى لتعرضهم لمخاطر الإجهاد الحراري، والافتراش تحت أشعة الشمس، والسير لمسافات طويلة عبر طرق ومسارات وعرة وغير مخصصة للمشاة، مما عرض الكثير منهم للموت رحمهم الله.

 

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