أولياء الأمور "يرافقون" أبناءهم في امتحانات الثانوية العامة رغم حرارة الجو (شاهد)

حالة من الترقب والقلق يعيشها أهالي الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية عقب بدء أولى امتحانات ماراثون الثانوية العامة بامتحان مادة اللغة العربية.

وكالعادة في كل عام حضر أولياء الأمور بصحبة ذويهم الطلاب والطالبات إلى اللجان، وقد رفض البعض منهم المغادرة، وفضلوا الانتظار أمام لجان المدارس، حتى انتهاء الامتحان، للاطمئنان على الأبناء ودعمهم.

وافترش عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الأرض أمام لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد علي أحمد شزقي الثانوية بنات بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، وذلك في انتظار خروج ذويهم من اللجان للاطمئنان عليهم، وسط دعوات وقراءة القرآن، وتضرعات لله عز وجل بأن يوفقهم.

وحرص الأهالي على إحضار زجاجات المياه الباردة والعصائر لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة أيات من القرآن الكريم.

واحتمى أولياء الأمور بظل الأشجار من أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وسط نوبة من القلق والخوف والترقب.

وشهد محيط اللجان وجود إجراءات أمنية مشددة وبوابات إلكترونية لعملية تفتيش الطلاب وكذلك تواجد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب بالخارج.

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وفي إطار آخر، أدى صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة العربية بعدد 721 ألفا و27 طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم اللغة العربية بعدد (1643)، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في جميع اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية للتأكد من انتظام السير دون معوقات.

مواصفات امتحان اللغة العربية

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

ويحتوى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.