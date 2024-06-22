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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمل الحناوي تكشف أكاذيب الاحتلال لسرقة أرض فلسطين (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق الأكاذيب والتفنن في اختلاق الشائعات طويل جدا، فمنذ نشأته وهو يعتمد على ثقافة التضليل والتدليس لتصفية القضية الفلسطينية وإهدار حقوق الفلسطينيين.

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وأضافت خلال برنامجها “عن قرب”، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن ثقافة الكذب الإسرائيلي سادت حتى قبل عام 1948، واعتمدت تل أبيب على سياسة لي الحقائق وإطلاق ادعاءات واهية تارة لإثارة التعاطف الدولي، وتارة أخرى لتفادي المسؤولية عن ارتكاب أي أعمال وحشية نفذتها ضد الفلسطينيين.

أكاذيب الاحتلال لسرقة أرض فلسطين

وتابعت: “إسرائيل روجت لأكذوبة فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، محولة أن تؤسس لمزاعم واهية ترددها لسنوات وسنوات بأن فلسطين ملك للشعب اليهودي على الرغم من أن الهجرة اليهودية للأراضي المحتلة بدأت في القرن التاسع عشر”.

وأوضحت أن إسرائيل استخدمت الأسلوب ذاته في زمن النكبة، فعلى الرغم من إجبار الميليشيات الصهيونية للفلسطينيين على ترك منازلهم والرحيل عنها اختلفت واختلقت تل أبيب روايات مزيفة تزعم بأن الفلسطينيين نزحوا من تلقاء أنفسهم.

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