بوليتيكو: البيت الأبيض أصبح قلقا بشأن مضمون خطاب نتنياهو أمام الكونجرس

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن البيت الأبيض أصبح قلقا بشأن مضمون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واشنطن تحسم مسألة نشر قوات على الأرض حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

وفي إطار آخر، كشفت CNN أن مسؤولين أمريكيين طمأنوا إسرائيل وأكدوا استعداد إدارة بايدن التام لدعم تل أبيب إذا نشبت حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ولكن "دون نشر قوات على الأرض".

وأضاف المصدر في اجتماع مع وفد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا واشنطن هذا الأسبوع: "جاءت هذه التأكيدات الشخصية في الوقت الذي أدت فيه زيادة الهجمات عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى زيادة المخاوف بشأن احتمال اندلاع صراع شامل آخر في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه جرت مناقشة عدة ملفات منها الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل وكذلك التوترات مع إيران ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع.

وتابع المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية إنه عند مناقشة مسألة استفزازات "حزب الله"، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إدارة بايدن ستقدم لإسرائيل المساعدة الأمنية التي تحتاجها، على الرغم من أن الولايات المتحدة "لن تنشر قوات أمريكية على الأرض، في مثل هذا السيناريو".

الجدير ذكره أن إدارة بايدن مرات عديدة بأنها "لا ترغب في اندلاع حرب أخرى في الجبهة الشمالية لإسرائيل"، وحثت على وقف التصعيد.

واختتم المسؤول في الإدارة الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا في اجتماعات سبل إعادة الإسرائيليين واللبنانيين الذين نزحوا من الحدود إلى منازلهم.

نيويورك تايمز: مساندة بوتين لكوريا الشمالية أكدت قدرته على إزعاج واشنطن وحلفائها

أكد مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مساندة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية والتي تمثلت في التوصل لاتفاق تعاون عسكري بين البلدين الأسبوع الماضي أكدت قدرته على توجيه ضربة موجعة للولايات المتحدة وحلفائها من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

وأضاف كاتب المقال بول سون أن مساعي الرئيس الروسي لتوطيد العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية تأتي في أعقاب إعلان واشنطن وحلفائها من الدول الغربية عن السماح للقوات الأوكرانية بمهاجمة أهداف داخل الأراضي الروسية خلال الحرب التي تدور رحاها بين القوات الروسية والأوكرانية منذ فبراير عام 2022.

ويلفت المقال إلى أن تلك الخطوة من جانب الدول الغربية دفعت بوتين إلى تصعيد نبرة التهديد تجاه الغرب وهو ما تجلى من خلال شروعه في تدريب قواته على استخدام السلاح النووي التكتيكي، معلنا أن موسكو سوف تعيد النظر في عقيدتها العسكرية المتعلقة باستخدام ترسانتها من السلاح النووي.