نشرة التوك شو.. كارثة الحجاج المصريين وتأخر إعلان الحكومة الجديدة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تفاصيل حالة الطقش رب نو هذهالسبت 22 يونيو بمختلف المحافظات.

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الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا (شاهد)



أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد 75 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

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75 شهيدا في غارات الاحتلال على غزة اليوم (اع هه ههفيديو)



استنكر الإعلامي مصطفى بكري،تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا: «كل ما الإعلان بتاع تشكيل الحكومة الجديدة يتأخر الإحباط لدى المواطنين بيزيد، والله كل ما تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة الناس مش هتبقى مهتمة مين جاي ومين هيمشي».

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إحباط المواطنين يزداد .. مصطفى بكري يستنكر تأخر إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)



قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم الصحة العالمية، إن هناك حاجة كبيرة لتوفير الأدوات والمعدات الطبية الضرورية إلى غزة في ظل الوضع الصحي المزري الذي يعيشه القطاع

الصحة العالمية: دخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل (فيديو)



ذكر إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال تنسف عددا من المنازل في حي البرازيل جنوبي مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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فلسطين: الاحتلال ينسف عددا من المنازل في حي البرازيل جنوبي مدينة رفح الفلسطينية





قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين يهدف إلى معرفة الحقيقة، معقبًا: "تم الاعلان حتى الآن عن وفاة 600.

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مصطفى بكري يطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة 600 حاج مصري (فيديو)



قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن حجاج الجمعيات الأهلية قدر عددهم 7500 حاج، بخلاف 295 حاجا انضموا من هيئات التضامن الاجتماعي. مشيرا إلى أن جميعهم بحالة جيدة.

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علق إسلام أبو الفتوح عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة السياحية، على أزمة الحجاج المصريين ، قائلة: “إجراءات صارمة من الدولة المصرية لعدم تكرار مخالفات قرارات ضبط الحج”.

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"الغرفة السياحية" تكشف سبب أزمة الحجاج المصريين وتتعهد بإجراءت صارمة (فيديو)

