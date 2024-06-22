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الأحد 23 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هل تستخدم روسيا السلاح النووي؟ 4 حالات (فيديو)

حرب نووية
حرب نووية

كشف الدكتور رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي، عن خطوات حلف “الناتو” لتصعيد الأوضاع مع روسيا.

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روسيا: أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي ضد خصومها

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بولندا تطلق تدابير حماية لمجالها الجوي خلال شن روسيا هجومًا على أوكرانيا

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن عقيدة روسيا تتيح استخدام السلاح النووي حال تعرض موسكو أو حلفائها لدمار شامل، أو تعرض روسيا لهجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجودها كدولة، وتوافر معلومات موثوقة لتوجيه صواريخ صوب روسيا، والرابعة عمل العدو على تعطيل المنشآت العسكرية والحكومية الروسية.

وأشار إلى أن هذه البنود الأربعة تعني أن استخدام السلاح النووي من روسيا مستحيل، موضحًا أنه الآن قد يتم توسيع هذه البنود لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد ذلك أن روسيا ليست بحاجة لشن حرب نووية.

تحذير روسي إلى أمريكا

حذر رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم "السبت"من أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة ضد خصومها من "الدول غير المرغوب فيها".

وقال ناريشكين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية "أجهزة الاستخبارات الأمريكية على وشك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة للتلاعب بالوعي العام في البلدان التي على خلاف معها ،وأود أن أقول إن هذا يمكن أن يتحول إلى مشكلة خطيرة للغاية للبشرية بأكملها".

وأضاف : "في السنوات الأخيرة، دعمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) نحو 150 مشروعا في مجال الذكاء الاصطناعي، باستثمارات ضخمة".

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