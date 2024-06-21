نشرة التوك شو.. السيسي يتدخل بأزمة وفيات الحجاج ومفاجأة عن تشكيل الحكومة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إن ثوار 25 يناير 2011، أنشأوا سجنا في مترو الأنفاق لحجز فلول نظام لرئيس السابق مبارك، موضة أن إحدى شركات السياحة كانت تعذب المعارضين.

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أميرة بهي الدين: ثوار 25 يناير أنشأوا السجون للفلول بالمترو (فيديو)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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مدبولي: فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر الحجاج المتوفين بالأراضي المقدسة

زعم وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين، أنه إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل بسبب تصاعد الاشتباكات مع حزب الله اللبناني سينقطع التيار الكهربائي لشهور في لبنان.

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وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء عن لبنان لشهور (فيديو)

ضربت العاصفة الاستوائية "ألبرتو"، وهي أول عاصفة مسماة في موسم الأعاصير، ولاية تكساس الأمريكية واقتربت من الوصول إلى اليابسة على ساحل خليج المكسيك.

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إعصار يضرب تكساس ويغرق الشوارع والمنازل (فيديو)

فرقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، المئات من المتظاهرين الحريديم الرافضين لتجنيد أولادهم إجباريا في ظل الحرب الصهيونية على قطاع غزة الفلسطيني.

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قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توليه الرئاسة وخلالها يعتبر حارسًا أمينًا على الدولة المصرية، ليس فقط في الثالث من يوليو ولكن أيضًا عندما كان مديرًا للمخابرات.

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بكري: السيسي قبل الرئاسة وخلالها هو الحارس الأمين على الدولة المصرية (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حماس تخوض معارك بطولية ولديها تصميم قوي أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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بكري: مصر تدعم فلسطين ومن يخذل المقاومة يصبح في خندق الأعداء

نفى الإعلامي مصطفى بكري صحة الأنباء التي تم تداولها حول إعلان الحكومة الجديدة في الساعات المقبلة، مؤكدًا أن مشاورات تشكيل الحكومة ما زالت مستمرة حتى الآن.

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وزارات لم تحسم.. بكري يكشف مفاجآت عن تشكيل الحكومة الجديد (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وتحقيق مع الشركات التى تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية.

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الحكومة: خلية عمل تدير أزمة وفاة الحجاج.. وسنعلن أرقام المفقودين حال الوقوف عليها

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية مقطع فيديو لارتقاء شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح في قطاع غزة.

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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غرب رفح.. فيديو

قالت الخارجية الأمريكية إنها تواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أنه سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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الخارجية الأمريكية: نواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل لوقف الحرب في غزة

أعلنت مؤسسات الأسرى عن عدد أسرى قطاع غزة لدى الاحتلال ارتفع منذ السابع من أكتوبر إلى 9000 منهم 300 امرأة و635 طفلا و80 صحفيا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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ارتفاع عدد أسرى غزة لدى الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 9000 معتقل