متحدث الحكومة يكشف سبب أزمة حجاج موسم 2024 (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه لم تتوفر أي خدمات للحجاج غير النظاميين ما تسبب في مشكلة بموسم الحج هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة"، الذي يعرض على قناة "المحور" اليوم السبت، أن وزارة الخارجية ناشدت أي مواطن من ذوي الحجاج المفقودين التواصل مباشرة مع القنصلية المصرية بجدة أو القطاع القنصلي بالوزارة في القاهرة للإبلاغ.

وأشار إلى أن التنسيق مع الجانب السعودي لمواجهة هذا الموقف يجري من خلال وزارة الخارجية التي لديها بعثة قنصلية وسفارة على الأرض، وكذلك هناك غرف طوارئ أقامتها القنصلية المصرية في جدة والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية في القاهرة.

وأوضح أنه يجري التواصل مع الجانب السعودي للبحث عن أي مفقودين سواء كانوا متواجدين مصابين في المستشفيات أو في حالة الوفاة لا قدر الله، إذ يتم التنسيق مع الجانب السعودي لمعرفة حقيقة الأمر وإبلاغ ذوي الأمر.

تشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولي

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتقدمت الرئاسة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

وشدد السيسي على ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وتوجيه الرئيس السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.