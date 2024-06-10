جولة تفقدية لوفد الكوميسا لمعهد بحوث الصحةالحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية

واصل مركز البحوث الزراعية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعظيم التكامل في مجالات البحث العلمي و التكامل الصناعي والزراعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية بين دول الكوميسا(السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية ) وذلك بالتوافق مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة بعد جائحة كورونا Covid19، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية .



واشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير باهمية العمل الأفريقي المشترك في كل المجالات، في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع منها تحديات التغيرات المناخية، ومحدودية الرقعة الزراعية والمياه، وتحديات توفير الغذاء بالقدر الكافي للشعوب.



ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إن هذا التقييم يأتي لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال رفع كفاءة الموارد الطبيعية والتوسع الأفقي والرأسي والابتكار الزراعي والزراعة الذكية وتحسين السلالات النباتية والحيوانية ودعم منظومة الإنذار المبكر وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير كل المقومات التي تدعم الانتاج الزراعي والحيواني، والاهتمام بالصحة والسلامة الغذائية.



وكان من ثمار الجهود المبذولة على مدار سنوات للجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية برئاسة الدكتور على سليمان والذي رافق الوفد اثناء الزيارة وبحضور الدكتورة اماني الحفني من امانه اللجنة واستجابة من المنظمة لطلب مصر لمراجعة خمس معامل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاعتمادها كمعامل مرجعية بدول الكوميسا، وعليه تم التنسيق لبدا سلسلة من زيارات تقييم لمعاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ،وقد زار اليوم الوفد الثاني للكوميسا معهد بحوث الصحة الحيوانية لتقييم عدد من المعامل المعتمدة للمواصفة القياسية الدولية الايزو 17025 ISO. وكان تشكيل وفد الكوميسا من الخبراء المتخصصين في الصحة الحيوانية.

واستقبل الوفد الدكتورة سماح عيد وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للتشخيص المعملي وصحة الاغذية والمدير الفني العام للمعهد والمسؤول عن ادارة زيارة التقييم وقد استهلت الزيارة بعرض تقديمي عن المعهد وشرح مهام ومسؤوليات المعهد وتقديم المستندات المطلوبة ومرافقة الوفد في زيارة تفقدية لأقسام ومعامل المعهد.



وقام خبراء الكوميسا بمناقشة الباحثين المعنيين بالاقسام والمعامل واستعراض الوثائق والسجلات الداعمة لنظام الجودة بالمعهد والقدرات المعملية والتشخيصية.



وقد انتهت الزيارة بكلمة لخبراء الكوميسا أشادوا فيها بأداء باحثي المعهد كما أشادوا بوجود معملين معتمدين من المنظمة العالمية لصحةالحيوان WOAH لمرض البروسيلا ومرض انفلونزا الطيور في المعهد ، وقد عبر خبراء الكوميسا عن اعجابهم بمالمسوه أثناء الزيارة من توفر الكفاءات الفنية العالية والجدارة للباحثين وتوفر البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة للتشخيص المعملي، والذي سيسهم في تنمية التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية في المجال الزراعي والحيواني والبحث العلمي في مجال الصحة الحيوانية بما يليق بمكانة مصر التي تستحقها بين دول القارة ويعمل على تسهيل التجارة والاستثمار الزراعي والحيواني في افريقيا.