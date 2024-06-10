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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يهنئ الصومال لانتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن

العسومي
العسومي

هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية الصومال الفيدرالية بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لدورة 2025-2026.

 

وأكد "العسومي" أن هذه الخطوة تمثل قيمة مضافة للدبلوماسية العربية في منظمة الأمم المتحدة، بما سوف ينعكس إيجابا على تناول القضايا العربية في هذه المنظمة الأممية.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته للصومال بالنجاح في مساعيها وجهودها نحو توظيف هذا المقعد في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها.

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