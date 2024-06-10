إزالة 13 حالة تعدي على أراضي زراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات على أراضي زراعية أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتوفير الامن الغذائى لمصر وحفاظاً على الارض الزراعية من التبوير.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 13 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمراكز أبنوب والقوصية وأسيوط وساحل سليم وحي شرق برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، والعميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق وبمشاركة نوابهم ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها حيث تم إزالة (جراج سيارات شارع نجيب الريحاني ، وحوائط الدور السادس العلوي بمنطقة نزلة عبداللاه ، وسقف شارع الجلاء خلف صيدلية الفاروق) بنطاق حي شرق ، وتم إزالة (حالة تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن سور بلوك وحفر أساسات بحوض الحاجر بقرية بني غالب التابعة للوحدة المحلية لقرية اسكندرية التحرير ، وإزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بالوحده المحلية لقرية بني حسين وردم القواعد ، وإزالة عدد ٢حالة تعدي على أرض زراعية ، وإزالة السور حتي سطح الأرض بقرية درنكة) التابعة لمركز أسيوط بالإضافة إلى تنفيذ (قرار ازالة فورية لحالات تعدى على أرض زراعية بقرية فزارة ، وتنفيذ فك الشدة الخشبية لحالة تعدى على أرض زراعية بقرية مير) التابعة لمركز القوصية فضلاً عن فك شدة خشبية لمخالفة بناء بنطاق مدينة ساحل سليم ، وتنفيذ إزالة حالة تعدي وازالة شدة خشبية لسملات على وجه الارض بحوض الحرجة بقرية المعابدة الغربية التابع لمركز أبنوب.