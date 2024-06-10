هل تجوز صلاة العيد خلف التلفزيون؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

أجابت الدكتورة رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول ما هي السنن والآداب التي نفعلها يوم العيد؟.



وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين: "الصحابة كانوا حريصين على الخروج لصلاة العيد، من صلاة الفجر، وكانوا ينتظروا الإمام للصلاة، والتطيب يستحب للرجال، والانتظار لذبح الذبيحة الأكل منها".



وتابعت: "زيارة الأهل والأرحام والصدقة، والذبح بعد صلاة، وأيضا خروج المرأة فى يوم العيد لابد أن يكون بإذن زوجها، وبدون عطر أو مكياج كثير، ولابد أن تكون الملابس شرعية، واسعة فضفاضة وليست شفافة أو ملفت للنظر".

وعن الصلاة خلف التلفزيون، قالت: "لا يجوز نهائيا لأنه من شروط الصلاة ألا يكون هناك فاصلا بين الإمام والمأمومين، وبالتالى الوجود فى البيت يعتبر فاصلا، حتى وإن كان المسجد قريبا".

وتابعت: "الأولى للسيدة المرجودة فى البيت أن تصلى العيد بنفسها أو تأم مصلين من السيدات داخل البيت لصلاة العيد"، منوهة إلى أنه يجوز للمرأة الخروج وصلاة العيد في الساحات والمساجد وإن كان الأولى بها الصلاة في البيت.