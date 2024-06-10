محافظ أسيوط يناقش خطة قطاع الشباب والرياضة بالمراكز والأحياء خلال الإجازة الصيفية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة قطاع الشباب والرياضة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة في المراكز والقرى تزامناً مع انتهاء الامتحانات وبداية الاجازة الصيفية خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم خاصة الشباب الذين يمثلون ركيزة أساسية لتقدم المجتمع واستغلال طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض وتعزيز وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم

جاء ذلك خلال لقائه أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات بشأن نسب التنفيذ ومراحل العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن جهود الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وسبل دفع وتيرة العمل لنهو أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المحددة فضلاً عن مناقشة المعوقات أو أية ملاحظات التي قد تؤثر على تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة الصيفية وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات وتذليل التحديات أمام تنفيذ الأنشطة والفعاليات المدرجة بخطة مديرية الشباب والرياضة بالقرى والنجوع والعمل على الإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لافتاً إلى العمل على جذب الشباب والنشئ لممارسة الرياضة والاستغلال الأمثل لطاقاتهم وتنظيم الفاعليات المختلفة والاستفادة من الامكانات الموجودة بمراكز الشباب والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل والاهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع