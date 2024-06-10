بلينكن لقادة المنطقة: إذا أردتم وقف إطلاق النار اضغطوا على حماس

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أنه لوقف إطلاف النار في قطاع غزة، يجب على قادة المنطقة العربية أن يضغطوا على حركة حماس الفلسطينية، لتقبل بذلك.

وقال بلينكن من العاصمة المصرية القاهرة، إن تحقيق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام وقف دائم للقتال في قطاع غزة، وأن "حماس" هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب قوله.

وأضاف بلينكن لقادة المنطقة: "إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار، فاضغطوا على حماس لتقبل به".

وأشار بلينكن إلى أن أمريكا تعمل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه، بحسب قوله.

وأضاف: "سنواصل جهودنا من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المهم العمل على خطط لليوم التالي بعد الحرب".

وأوضح أن الطريقة المثلى لاستعادة جميع المحتجزين بمن فيهم الأمريكيون، هي قبول وقف إطلاق النار، وأن هناك ضرورة ملحة للحصول على رد إيجابي من "حماس" من أجل وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37124 قتيلا و84712 مصابا.

وتتواصل لليوم الـ248 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.