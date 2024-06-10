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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حملة نظافة وندوة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية بمناسبة يوم البيئة العالمي بمرسى علم

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات ودعم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني نظمت جمعية أبو سلامةً للحفاظ علي البيئة البحرية وجمعية هيبكا احتفالية بمنطقة صمداي بمدينة مرسى علم بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا..معا_نستعيد _كوكبنا" لـ 30 طفل للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية و المشاركة بحماية البيئة للحفاظ علي الموارد الطبيعية واستعادة كوكبنا وذلك بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية بمرسي علم و محمية جزر البحر الأحمر الشمالية ومكتب القصير.

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وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمل البيئي وتوسيع دائرته بين الأطفال و الشباب لخلق جيل قادر علي حماية بيئته شريك في استعادة كوكبنا وجعل العادات البيئية جزء اصيل من حياته اليومية وخاصة من خلال مشروعات دعم السكان المحليين بالمحميات كمشروع التوظيف المستدام لنساء قبيلة العبابدة والذي يعمل علي رفع مستوى المعيشة من خلال اعادة التدوير بالحرف اليدوية والتي تعكس تراثهم الثقافي و البيئي والذي يعد احد العوامل الجاذبة للسياحة البيئية فى مصر.

 

وتضمنت الاحتفالية تنظيم ندوة للتوعية بأهمية محمية صمداي وما تمتلكه من ثروات طبيعية وأسباب إعلانها محمية طبيعية كذلك تنفيذ حملة نظافة لشاطئ منطقة صمداي للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي و دعم المشاركة في مبادرات التنظيف للحفاظ علي الموارد الطبيعية. 

 

كما شملت الاحتفالية تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية الترفيهية والبيئية للأطفال المشاركين لتعرفيهم أساليب المشاركة في العمل البيئي بطرف شيقة وجديدة.

 

جديراً بالذكر أن جزيرة «صمداي»، تقع بالبحر الأحمر وتبعد نحو 7 كيلو متر جنوب شرق ساحل مرسي علم، حيث تأخذ شكل حرف u أو حدوة الحصان. ويعد الدولفين الدوار والمغزلي من أكثر وأشهر الأنواع الموجودة حول الجزيرة التي تعد ثالث محمية للدلافين من نوعها في العالم.

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