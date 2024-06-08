زفاف العروسين "أحمد وأسماء".. في حفل أُسري بهيج

أفراح «عائلة زيدان»..

في أجواء أسرية جميلة غامرة بالسرور، وحفل أسطوري تراقصت فيه القلوب على أنغام الفرحة، احتفل الأستاذ "أحمد زيدان" بزفافه على عروسه "أسماء"، في ليلة هانئة تملؤها المودّة.

وتمت مراسم الزفاف في حفل أُسري بهيج، بحضور عددٍ كبير من أهل العروسين، في ليلة غمرها الحب والود، داعين الله عز وجل أن يؤلف بينهما.

وتتقدم الكاتبة الصحفية هدى أيمن زيدان، بجريدة الوفد والبوابة الإلكترونية، بأرق التهاني وأسمى التبريكات لأجمل عروسين وتتمنى لهما عيشًا هنيئًا وحياة زوجية سعيدة مليئة بالرفاه والبنين.



تهنئة مبهجة ومتفردة مُفعمة بالسرور مكللة بالورود معطرة بعطر الياسمين من أشقاء العريس الأستاذ ربيع إبراهيم زيدان، والأستاذ مرزوق زيدان، والأستاذ سيد زيدان، والأستاذ عرفة زيدان.

تهنئة خاصة من أبناء «عائلة زيدان» للعروسين

الحاج رجب عفيفي زيدان وأولاده، والحاج حسني عفيفي زيدان وأولاده، والأستاذ أيمن عبدالفتاح زيدان ونجله الأستاذ يوسف أيمن زيدان، والأستاذ علي عبدالفتاح زيدان وأولاده، والأستاذ محمود عبدالفتاح زيدان وأولاده، والأستاذ محمود محمد زيدان وإخوته يُهنّئون العروسين بدخولهما القفص الذهبي، سائلين الله تعالى أن يجعل السكينة تملأ بيتهما وأن يديم السعادة والحب بينهما. متمنين أن تعزف حياتهما سيمفونية الحب بألحان السعادة.