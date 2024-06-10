المنتجات الزراعية المصرية تصل 165 دولة.. ثقة عالمية في جودة "صنع مصر"

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية باتت تصل لأكثر من 165 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة المنتج المصري.

قطاع الزراعة

وأوضح القرش أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية، حيث تم وضع هذا القطاع على رأس أولوياتها منذ عام 2014.

وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطن المصري وتوفير فائض للتصدير.

وأسفرت هذه الجهود عن فتح 95 سوقًا جديدًا للمنتجات المصرية خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، بالإضافة إلى التفاوض مع فنزويلا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.

واوضح أن مصر تتربع على عرش الدول المصدرة للبرتقال، وذلك بفضل جودة الموالح المصرية التي تُبهر العالم.

ولفت القرش إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لتنمية قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن مصر تُصدر العديد من المنتجات الزراعية الأخرى إلى جانب البرتقال، مثل الفراولة المجمدة والبطاطس والطماطم.

وأضاف القرش أن "وزارة الزراعة تبذل كافة الجهود مع باقي المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، وذلك لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وتحقيق المزيد من الصادرات".

الموالح في مصر

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد أعلن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.