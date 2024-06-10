الصحة بالفيوم تنظم تدريب تثقيفى حول مكافحة مرض الإيدز

نظم البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نورهان عبد الوهاب -مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز بمحافظة الفيوم تدريبا تثقيفيا توعويا برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور شريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية، وبحضور مديرى الإدارات الصحية بالمحافظة والدكتور محمد رمضان -مدير مكتب المبادرات بالمديرية, و أعضاء الفرق الطبيه القائمين بأعمال المبادرات الصحية التابعه للبرنامج مبادرة ماقبل الزواج و مبادرة رئيس الجمهورية لمنع إنتقال العدوى من الأم للجنين و مبادرة الفيروسات الكبدية.

وشمل التدريب التعريف بالمرض وطرق انتقاله وخرافات الانتقال وأماكن تحليل الفيروس وأماكن العلاج , وتناول التدريب ايضا التعريف بطرق التعامل لحالات مابعد الوخز وطريقة توفير الجرعة الوقائية المنوطه بذلك و التعريف وعمل مقارنة للوصم والتمييز التى يتعرض لها المرضى , و تعريف خطوط علاج المرضى والقرار المتخذ لتحديدهم

تم اللقاء بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

سيارة للتخلص الامن من النفايات الخطرة

وفى وقت سابق صرحت الدكتورة زينب فتيح -مدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة فى مديرية الصحة بالفيوم بان مديرية الصحة بالمحافظة تسلمت سيارة نيسان دبابة حمولة 1.5 طن للعمل ضمن اسطول جمع النفايات الخطرة ليصبح عدد سيارته 9 سيارات تعمل على ورديات صباحا ومساءا لتغطى جميع انحاء المحافظة.

اشار الدكتور سامح العشماوي -وكيل وزارة الصحة بالفيوم ان هذه السيارة دعم من وزارة الصحة والسكان ومقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة وهى عبارة عن سيارة نقل نفايات طبية خطرة مزودة بصندوق وباب خلفى لدعم منظومة التخلص الامن من النفايات الطبية الخطرة.

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