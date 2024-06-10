محافظ المنوفية يفتتح ممشى أشمون الجديد والسوق النموذجي بكفر زلابية

إحتفالاً بالعيد القومي الـ 118

استمرارا لاحتفالات المنوفية بعيدها القومى الـ 118 واستكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشاملة التي تشهدها المحافظة ، أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أشمون لافتتاح وتدشين عدد من المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل والسعي نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

إستهل المحافظ جولته بإفتتاح ممشي أشمون الجديد بطول 1500 م وذلك بعد الانتهاء من تطويره ، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

أعمال الرصف بطريق ( أشمون – طليا – البرانية – الكوادي – كمين أبو يوسف ) باستثمارات 55 مليون جنيه..



وخلال إفتتاحه ، وجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة الاعتناء بالممشى وزيادة عدد الاستراحات للمواطنين مع إمكانية توفير الخدمات المميزة لهم من خلال تزويد أكشاك الخدمة ، وكذا زراعة المزيد من الأشجار وخاصة أشجار بونسيانا لخلق متنفس جمالي وحضاري لأهالي أشمون .

كما قام محافظ المنوفية بتدشين بدء أعمال الرصف بطريق ( أشمون – طليا – البرانية – الكوادي – كمين أبو يوسف ) باستثمارات بلغت 55 مليون جنيه ، رافقه المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وضمان الإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن ، مكلفاً رئيس المدينة بإزالة مخلفات القمامة وتراكمات الهدم المتواجدة علي جانبي الطريق.

إنشاء 9 مشروعات أسواق حضارية ومواقف نموذجية جديدة بنواحي المحافظة بإستثمارات 86 مليون جنيه..



فيما قام محافظ المنوفية بإفتتاح السوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون ، علي مساحة 530م2 باستثمارات بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للسوق ، وإستمع إلى شرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن مكونات السوق والذي يضم 12 محل تجاري ومزود بكافة الخدمات والمرافق اللازمة ، ووجه المحافظ بإنشاء حديقة نموذجية جديدة بجوار سوق زلابية وإدراجها ضمن خطة العام المالي الجديد مع ضرورة تزويدها بأكشاك نموذجية لتوفير فرص عمل للشباب .

هذا وقد أشار المحافظ أنه جاري العمل علي قدم وساق في تنفيذ عدد 9 مشروعات خدمية ( أسواق حضارية ، مواقف نموذجية ) بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 ، لافتاً أن الهدف من إنشاء تلك المشروعات يأتي في إطار حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة .