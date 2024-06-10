نائب محافظ القاهرة: نعمل على رفع مستوى المعيشة بالمدن الحضارية وتوفير حياة كريمة لقاطنيها

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الاجهزة التنفيذية والمعنية تتكاتف لاقامة العديد من الانشطة الصناعية والتي تهدف الى توفير فرص عمل مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للاسرة المصرية وتوفير حياة كريمة عبر اختيار انشطة تتميز بكثافة الايدى العاملة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، لمناقشة مقترحات كيفية استغلال قطع اراضي على مساحة ١٦ فدان و ٨ فدان من خلال اقامة العديد من الانشطة الصناعية بها على غرار مصنع الملابس الجاهزة والذي تم اقامته لتوفير فرص عمل لاهالي الاسمرات وكذا الاستفادة من العائد الخاص بهم في تقديم يد العون للاسر الاولى بالرعاية وذلك بمشاركة المجتمع المدنى.

مشروعات الغزل والنسيج وتصميم الملابس والصناعات الخشبية

وخلال الاجتماع اطلعت نائب المحافظ، على سبل الاستغلال المختلفة لامداد المدينة بالانشطة الصناعية المختلفة في ظل وجود عدد كبير من الحرفيين المهرة من قاطنيها كما تخلل اللقاء بحث العديد من المحاور الداعمة للانشطة منها تدريب كوادر جديدة واستعراض للانشطة المختلفة للمشاريع الصغيرة التي تشملها الدراسة ومنها الغزل والنسيج وتصميم الملابس والصناعات الخشبية و الغذائية وصناعة السجاد اليدوي و المفروشات والتطريز من خلال مراعاة الاثار البيئية لهذه الصناعات لتكون صديقة البيئة مع عرض مقترح تسويق منتجات هذه الانشطة الكترونيا لتكون فرصة لجذب الفرص الاستثمارية بهاوخروجها من المحلية للعالمية عبر توفير ايدي عاملة مدربة على اعلى مستوى تجذب العلامات التجارية .

وعبرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عن خالص تقديرها لدور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذا الانشطة فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها .

الجدير بالذكر ان الدولة المصرية بكافة اجهزتها تبذل جهودًا غير مسبوقة لتقديم كل سبل الدعم لاهالي مدينة الأسمرات والتي تعد نموذجا مميزا متكامل الخدمات، اقامته الدولة بديلًا للعشوائيات فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين. ومن خلال استمرار التعاون لتقديم كل الخدمات، التي من شأنها التأثير الإيجابي على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بها ، إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

ياتي هذا بناء على التوجيهات الرئاسية المستمرة بتوفير كافة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الحديثة التي تم انجازها ورفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لقاطنيها وتوفير الرعاية الكاملة لسكان المدن الحضارية التى تم أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، والعشوائية مع رفع كفاءة و تطوير قاطنيها من خلال دراسة مقترحات التطوير و التدعيم بصورة مستمرة لكافة مشروعات الإسكان التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.