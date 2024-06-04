فيصل لبنان: نسعى لدعم العلاقات مع مصر

أكد على قرانوح قنصل عام دولة لبنان، على سعى دولته لدعم العلاقات بين مصر ولبنان مشيدا بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جادبة من حيث المبانى والاثار، مشيدًا بالعلاقات المصرية اللبنانية وخا​صة مع مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مؤكدًا حرصه على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة. لافتا الى البصمات اللبنانية بمصر وخاصة الاسكندرية فى المجالات الثقافية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والفنية والادبية .

جاء ذلك خلال استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء علي قرانوح قنصل عام دولة لبنان بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل العام لدولة لبنان، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وخاصة مع مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مشيرًا إلى حرصه على زيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأوضح الشريف، أن الإسكندرية تحظى بكامل الرعاية من جانب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويظهر ذلك في المشروعات القومية التي تمت على أرض الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية للحفاظ على هذه المدينة التراثية كمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

وأشاد القنصل بما تمتلكه مدينة الإسكندرية من مقومات جاذبة من حيث المباني والآثار فضلا عن كورنيش الإسكندرية الساحر.

وفي ختام اللقاء؛ أكد الطرفان على دعمهما لكافة سبل التعاون بين الجانبين وتذليل أي معوقات بين الجانبين.