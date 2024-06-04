انهيار أسقف داخلية من عقار دون وقوع إصابات في الإسكندرية

شهدت منطقة باكوس شرق الإسكندرية، انهيار أسقف داخلية من عقار، دون وقوع إصابات بين السكان، وذلك بعد ساعات من انهيار سقف غرفة داخل عقار في شارع الكلزة بوسط الإسكندرية والذي أسفر عن مصرع مسن كان يسكن العقار.

بداية تفاصيل الحادث جاءت عندما انتقلت قوات القسم باكوس شرق الإسكندرية، رفقة سيارة الإسعاف وقوات حي شرق إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار أسقف الطابق الخامس بعقار مكون من 5 طوابق ومأهول بالسكان، في شارع إبراهيم الرشيدي متفرع من شارع سينما ليلى، وذلك دون إصابات.

وتم إخلاء العقار تمهيدا لفحصه من قبل لجنة هندسية، حفاظا على حياة السكان قاطنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار انهارت أسقفه الداخلية في الإسكندرية

وفي سياق آخر، كلفت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار انهارت أسقفه الداخلية في شارع الكلزة بنطاق حي وسط الإسكندرية في منطقة محرم بك، والذي أسفر عن مصرع شخص كان يسكنه بمفرده.