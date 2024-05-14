وفد الأزهر الشريف بالإسماعيلية يزور مصابى غزة

استقبلت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وفد من مشيخة الأزهر الشريف، بناءً على تعليمات فضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد الدعوى والاعلام الديني، وبمشاركة نخبة من مشايخ الدعوة بالأزهر الشريف وذلك إستكمالًا لمبادرة الدعم المعنوى لمشايخ الأزهر للمرضى والتى بدأت خلال الأسبوع الماضى.

واصطحبت وكيل وزارة الصحة، أعضاء الوفد لزيارة مستشفى حميات التل الكبير لتفقد أقسام المستشفى ومنها قسم الغسيل الكُلوى والعناية المركزة وغرف المرضى وغرف المصابين الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ؛للإطمئنان على رعايتهم وإستمعوا الى توضيح عن حالتهم الصحية والخدمة الطبية المقدمة إليهم.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن الزيارة تأتى فى إطار تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى والعمل على رسم البسمة على شفاههم ،ولا سيما أن زيارة المريض تعتبر سنة نبوية تترك أثرًا طيب فى نفوس المرضى.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وخلال الزيارة تفقدت وكيل وزارة الصحة قسم الصيدله للإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وبعدها تفقدت مطبخ المستشفى للتأكد من جودة الوجبات وتنوعها ومطابقتها لمعايير الجوده بالمستشفيات ..

وأعرب وفد الأزهر الشريف عن شكرهم وتقديرهم للأطقم الطبية العاملة بالمستشفى لما لمسوه من اهتمام ورعاية صحية، ودعواتهم للمصابين بالشفاء العاجل .

ضم وفد الأزهر فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، فضيلة الشيخ هاني عبدالعليم مدير التوجيه بالمنطقة وفضيلة الدكتور أحمد منير مدير الدعوة بالمنطقة ،فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ هاني عبدالعليم مكاوي مدير التوجيه بالمنطقة .

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى،الدكتور محمد لطفى مدير إدارة المستشفيات ،الدكتور أحمد موسي مدير مستشفي حميات التل الكبير ،دكتورة جيهان سامى مدير إدارة الإعلام والتربيه السكانية ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.

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